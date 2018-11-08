Başkan Türkmenoğlu'ndan Başkale, Gürpınar ve Gevaş'a ziyaret

31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçelere çıkarma yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinin ardından Başkale, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde toplantılar yaptı. İlk olarak Başkale'ye geçen Başkan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, burada ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları teşkilat mensupları ile mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. İlçe öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan İl Başkanı Türkmenoğlu, Başkale'nin HDP belediyeciliği dönemini eleştirdi. “HDP döneminde Başkale'ye ne hizmet yapıldı?” sorusunu sorarak konuşmasına başlayan Türkmenoğlu, “Başkale ilçemiz artık kendisine geliyor. Bir uyanış var. Başkale inanıyorum ki, yıllardır üzerinde oluşan baskı sarmalından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kurtulacaktır. Başkale'de ak belediyecilik nasıl yapılır herkese göstereceğiz. Başkale halkımız oynanan oyunları artık görmüştür ve ülkemizi Suriye'ye çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecektir. Mahalle başkanlarımız, bulundukları yerin sorumlularıdırlar. Vatandaşımızın sorunlarını dinlemede ve çözüme kavuşturmada partimiz adına ilk makamdır. Teşkilatımızın omurgasını oluşturan mahalle teşkilatlarımızı artık güçlendiriyoruz. Bu kapsamda sizler mahallelerinizde Cumhurbaşkanımızın siyasi temsilcileri olduğunuzu unutmamalı ve ona göre davranmalısınız. Van'da AK Parti'yi her kademesi ile kurumsallaştıracağız” şeklinde konuştu.

“Gürpınar bizi mahcup etmeyecektir”

AK Parti olarak kadın ve gençlik örgütlenmelerine büyük önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Türkmenoğlu, daha sonra Gürpınar ilçesine geçti. Gürpınar'da kıl çadırda mahalle başkanları ile birlikte yemek yiyen Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, ardından belediye konferans salonunda toplantı gerçekleştirdi. Gürpınar'ın hak ettiği ak belediyecilik hizmetlerinden faydalanabilmesini sağlamak için ilçe teşkilatına büyük görev düştüğünü hatırlatan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, “Gürpınar, Van'ımız ve partimiz için önemli bir yere sahiptir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Gürpınar bizleri mahcup etmeyecektir. Buna yürekten inanıyoruz” dedi.

“Gevaş gururumuzdur”

Buradaki toplantının ardından Gevaş ilçesine geçerek, Gevaş Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda mahalle başkanlarıyla bir araya gelen Türkmenoğlu, ilçe halkına ve belediyesine övgüler yağdırdı. Türkmenoğlu, “Gevaş, tarihi derinliğe sahip olduğu kadar, partimizin yanında yer alması ile de bizler için ayrı bir özellik taşımaktadır. Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde oynanan oyunları görerek buna göre davranan ve bizlerin gururu olan Gevaş'ımız en güzel hizmetleri hak ediyor. Burada halkımızla daha entegreli olarak sorunların çözümünde etkin rol üstleneceğiz. Mahalle başkanlarımız olan sizlerin yerleşim yerlerinizde teşkilatlarımızı daha aktif hale getirmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.