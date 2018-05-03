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03 Mayıs 2018 17:24

Başkan Türkmenoğlu’ndan Başkan Süer’e ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki partililer, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer ve yeni yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu.

Başkan Türkmenoğlu’ndan Başkan Süer’e ziyaret

03 Mayıs 2018 17:24


Van Ticaret Borsası yönetim ve meclis kurulu üyeleri tarafından karşılanan Türkmenoğlu, borsanın yeni ekibiyle tanışmak ve ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletmek üzere ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Van Ticaret Borsası seçimlerinin çok ses getirdiğine dikkat çeken Türkmenoğlu, “Yakın zamanda bir seçim maratonu yaşadınız ve kazandınız. Hepinizi kutluyor, üstün başarılar diliyorum. “Borsanızın çalışmalarını ilgi ile takip ediyor ve önemsiyoruz. Sizler il ekonomisine yön veren önemli kurumlarsınız. Tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisine sağladığı katma değer, borsalarda belirleniyor. Bu bağlamda ilin kilit dinamiklerindensiniz” dedi.


Kendilerinin de borsa ile eş zamanlı olarak yeni yönetimleri ile birlikte hizmete başladıklarına dikkat çeken Türkmenoğlu, “AK Parti İl Teşkilatı olarak gücümüze güç katmak için taze kan olarak 50 kişilik yönetim kurulumuzu oluşturduk. Millete hizmet yolunda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer ise, yeni dönem hedef ve projelerinden bahsetti.


Borsa projelerini değerlendiren Türkmenoğlu, “Bugüne kadar yapılmamış ve olması elzem projelere sahipsiniz. Hayata geçmesi noktasında elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.




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