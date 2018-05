Başkan Türkmenoğlu’ndan ‘Engelliler Haftası’ mesajı

Başkan Türkmenoğlu, yayımladığı mesajında, engelli vatandaşların sadece bir gün veya bir haftada hatırlanmadığını ifade ederek, engellilerin toplum içerisinde yaşamlarını daha da kolaylaştırmak için herkesimin elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı. Her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Türkmenoğlu, ‘‘Gelin hep birlikte engellilerimizin engellerini kaldıralım. Onların geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır. Bu anlamda, devlet tarafından engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmış, engelli istihdamında ciddi artışlar sağlanmıştır. Evde bakım hizmetlerinden binlerce vatandaşımızın faydalanması sağlanmıştır. Bizler, engelli vatandaşlarımızın her daim hizmetindeyiz. Her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması temennisiyle tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.