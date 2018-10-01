Başkan Türkmenoğlu'ndan esnaf ziyareti

Başkan Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş ve partililerle esnafı ziyaret etti. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Türkmenoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde çıkaracakları adaya da destek istedi. Türkmenoğlu, “Gelin adayımızı sizler belirleyin ve güçlü bir adayla seçimlere girip Gürpınar'ı ak belediyecilikle tanıştıralım” dedi.

Esnaf ziyaretinde kadın girişimcilerin dükkanlarını da ziyaret eden Türkmenoğlu, kadınlara daha fazla destek verilmesi ve pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi.

Türkmenoğlu, daha sonra beraberindeki partililerle Gürpınar Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Osman Doğramacı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından ikili, Gürpınar'da yüzmek için girdikleri suda boğularak yaşamını yitiren iki çocuğun taziyesinde bulunmak için Öveçli Mahallesi'ne gitti.