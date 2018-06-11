Başkan Türkmenoğlu’ndan esnaf ziyaretleri

Türkmenoğlu ve yönetimi, ilk olarak geçtiğimiz gün çıkan yangın sonucu dükkanları yanan esnafı ziyaret ederek, hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de Vali Murat Zorluoğlu’nun önceki gün verdiği müjdeyi de anımsatarak hükümet ve devlet olarak esnafın zararını karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Türkmenoğlu, “Allah’tan tüm pazara yayılmadan yangın kısa sürede söndürüldü. Eğer erken söndürülmeseydi Van’ın ekonomisi zarar görecekti. Burada o kadar insan var. Onun için Rabbim bizi korumuş, sizleri de korumuş. Elhamdülillah. Devlete inanın, hükümete güvenin. Burayı sanki kendi yerimiz gibi değerlendiriyoruz. Ben de esnafım, benim de binamı yaktılar. Dua ediyoruz ki can kaybı yaşanmadı. Esnaflarımıza geçmiş olsun temennilerinde bulunuyoruz” dedi.

Türkmenoğlu ve beraberindeki partililer, daha sonra Abdurrahmangazi Mahallesi’nde bulunan semt pazarını da ziyaret ederek hem vatandaşların hem de pazar esnafının kandillerini tebrik etti. Her bir esnafla tek tek ilgilenen ve hal hatırlarını soran Türkmenoğlu, pazar esnaflarına kolaylıklar diledi.

Tüm pazarı dolaşan Başkan Türkmenoğlu, pazar esnafıyla parkta bir araya gelip sorunları hakkında hasbıhal etti. Türkmenoğlu, pazar esnafının borçlarıyla alakalı müjdeyi vererek, “Kahve köşelerinde, gerek bisiklet üzerinde, üç tekerlekli arabalarla seyyar satıcılar mantar gibi patlamıştı. 2004 yılında bizim AK Parti belediyeciliğiyle tanışan Van Belediyesi, Burhan Yenigün döneminde bir proje geliştirdi ve seyyar satıcılık kimliğini, semt pazarları kimliğine dönüştürmeye çalıştı. O gün ki şartlar altında sosyal yardımlaşma vakfı genel müdürlüğü vakıf başkanlığımızın size destekleri oldu. Ve iki dilim halinde sizlere bu destekler sağlandı. Ama bunlar, size ileride haliniz, vaktiniz yerinde olduktan sonra geri ödemek şartıyla bir destek söz konusu oldu. O günden bugüne kadar, yani sizler tezgahlarınızı büyütme, kendi tezgahlarınızı geliştirme, daha da ileriye taşımak için yapmış olduğunuz mücadeleler sonucunda, imkanlarınızın el vermediğine inandığım için, yani sizler de öyle inandığınız için bu borçlar zamanla büyüdü çığ gibi önünüze bir müddet sonra baktık ki icra mekanizmaları, mahkemeye doğru yol almaya başladı. Van’da bin 500’e yakın ki bunun 800’ü pazar esnafıdır, bu esnafımızın borçları ertelendi. Yani iki yıl boyunca ödemeyeceksiniz. Bu üzerine gelen faizlerin hepsi tamamen kaldırıldı. Faiz yok. Ana paranızı da, iki yıldan sonra da beş yıl içerisinde bu parayı beş eşit tekstile ödeyeceksiniz. Yani bugün sizi huzursuz eden, ticaretinizi çıkmaza sokan o mali borcunuzu, rahatlatma adına, devletimiz, hükümetimiz böyle bir yönetiminde karar çıkardı. Ben de bunu bugün sizlere takdim ediyorum. Bundan dolayı da ben hükümetime teşekkür ediyorum. Pazar esnafımızın ticaretteki problemleri, sıkıntıları bitmez. Ama şuna inanın bu semt pazarlarını oluşturan, bu semt pazarına destek veren ve bu semt pazarındaki borçları erteleyen devlet ve hükümet, AK Parti hükümeti sizin bütün sorunlarınızı çözmeye de yasal çerçevede muktedirdir” şeklinde konuştu.