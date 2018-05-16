Başkan Türkmenoğlu’ndan Ramazan mesajı

Mesajında, insanlar arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın artmasına vesile olan bu ayın, birlik ve beraberliğin pekişmesine imkan tanıdığını belirten Türkmenoğlu, “Müslümanların yeni bir manevi heyecan kazandığı ve duygularının zirveye ulaştığı rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’a ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan ayında biraz daha yoğun olarak düşkün ve muhtaçlara yardım elimizi uzatmalı çocuk ve yaşlıların gönüllerini almalıyız. Tuttuğumuz oruçlarımızda bizlere sabırlı olmayı öğreten Ramazan ayı aynı zamanda hoşgörüyü, dayanışmayı ve kardeşlik duygularını da tüm insanlığa hatırlatır ve yaşanmasını sağlar. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu ayda, başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifini en içten duygularımla kutluyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini, ayrıca Ramazan ayının Kudüs’ün kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.