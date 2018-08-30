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30 Ağustos 2018 12:56

Başkan Türkmenoğlu’ndan yangında hasar gören iş yerlerine ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yangında hasar gören iş yerlerini ziyaret ederek sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Türkmenoğlu’ndan yangında hasar gören iş yerlerine ziyaret

30 Ağustos 2018 12:56


AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van’ın Tuşba Mahallesi İskele Caddesi üzerinde hizmet veren ve önceki gün çıkan yangında zarar gören Roka AVM ve düğün salonunu ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı. İlk olarak düğün salonunu gezen Türkmenoğlu, iş yeri sahipleri Necat Karabulut ve Şahin Savaşkol ile görüştü. Maddi hasarın tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getiren iş yeri sahipleri, kısa sürede onarımı gerçekleştirerek faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdiler.


Ardından Roka AVM’ye geçen Türkmenoğlu, burada iş yeri sahibi Turan Avcı ile mağazayı gezdi. Yangının mağazada bulunan gıda ürünlerini olumsuz etkilediğini, su ve duman sebebiyle gıda mühendislerinin zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Avcı, yakın tarihte tekrar faaliyete başlayacaklarını söyledi.


İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek can kaybının olmamasının çok sevindirici olduğunu belirtti.




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