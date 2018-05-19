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19 Mayıs 2018 13:59

Başkan Türkmenoğlu’nun 19 mayıs mesajı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Türkmenoğlu’nun 19 mayıs mesajı

19 Mayıs 2018 13:59


Türkmenoğlu yayınladığı kutlama mesajında, gençlerin tarihten aldıkları ilhamla medeniyet yürüyüşünü çok daha ileri mesafelere taşıyacağını belirtti. İstiklal mücadelesinin sembol günü 19 Mayıs’ın, istikbalin sembolü gençlere armağanın ve bayram ilan edilmesinin son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, "Gençlerimizin yüzlerindeki ışıkta, gözlerindeki pırıltıda her geçen gün daha da güçlenen Türkiye’mizin aydınlık geleceğini görüyor, gençlerimize güveniyoruz. Bu sebeple AK Parti hükümeti olarak en önemli önceliğimiz geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkân sağlamak, onlara demokratik ve müreffeh bir ülke bırakmaktır. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyor, sevgili gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.




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