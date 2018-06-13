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13 Haziran 2018 14:48

Başkan Türkmenoğlu’nun Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Ramazan Bayramı vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Türkmenoğlu’nun Ramazan Bayramı mesajı

13 Haziran 2018 14:48


Kayhan Türkmenoğlu, yayınladığı mesajda, “Bir Ramazan Bayramı’na daha ulaşmanın sevincini ve heyecanını yaşamaktayız. Mübarek Ramazan Bayramı’nın başta Van’ımız olmak üzere bölgemize, ülkemize ve tüm İslam dünyasına hayırlı olmasını, bereket ve huzur getirmesini, insanlığın barışına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı; sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirir, küskünlükleri ve kırgınlıkları ortadan kaldırır. Bizler her zaman için kan ve gözyaşı son bulsun, baskı ve tahakküm bitsin diye dua ediyoruz. Bazı İslam coğrafyalarında yaşanan dramlar gönlümüzü burksa da, ağzımızın tadını kaçırsa da yaşanacak olan bayramın tüm acıların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, huzur dolu, sağlık ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini Allah’tan temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.




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