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25 Kasım 2017 17:05

Başkan Vekili Çiçekli gazetecilerle buluştu

Van’ın Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Vekili Çiçekli gazetecilerle buluştu

25 Kasım 2017 17:05


Edremit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programa eşi Aylin Çiçekli ile birlikte katılan Başkan Vekili Atıf Çiçekli, göreve geldiği süre içerisinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tek gayesinin bu memlekete bir şeyler yapmak olduğunu ve görev süresi bitince de mutlu bir şekilde gitmek istediğini ifade eden Çiçekli, sahil kordonu başta olmak üzere, olimpik binicilik merkezi, halk plajı, sosyal market, giyim market, aile destek merkezleri gibi hayata geçirilen projelerle ilgili de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kız Kalesi, tarihi Şamran Kanalı ile ilgili projelerini de paylaşan Çiçekli, spora büyük önem verdiğini ve bu konuda da ferdi sporlar merkezini kurduklarını kaydetti. Tüm kaynakları kamunun menfaatleri için kullanmaya gayret ettiklerini ifade eden Çiçekli, davetine katılan gazetecilere teşekkür etti.




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