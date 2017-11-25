Başkan Vekili Çiçekli gazetecilerle buluştu

Edremit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programa eşi Aylin Çiçekli ile birlikte katılan Başkan Vekili Atıf Çiçekli, göreve geldiği süre içerisinde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Tek gayesinin bu memlekete bir şeyler yapmak olduğunu ve görev süresi bitince de mutlu bir şekilde gitmek istediğini ifade eden Çiçekli, sahil kordonu başta olmak üzere, olimpik binicilik merkezi, halk plajı, sosyal market, giyim market, aile destek merkezleri gibi hayata geçirilen projelerle ilgili de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kız Kalesi, tarihi Şamran Kanalı ile ilgili projelerini de paylaşan Çiçekli, spora büyük önem verdiğini ve bu konuda da ferdi sporlar merkezini kurduklarını kaydetti. Tüm kaynakları kamunun menfaatleri için kullanmaya gayret ettiklerini ifade eden Çiçekli, davetine katılan gazetecilere teşekkür etti.