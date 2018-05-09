Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 09:40

Başkan Vekili Çiçekli’den 1 milyon TL’lik imza

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçeye yapılacak 1 milyon TL maliyetli 5 semt sahası için imza attı.

Başkan Vekili Çiçekli’den 1 milyon TL’lik imza

09 Mayıs 2018 09:40


Çeşitli ziyaretler için Ankara’da bulunan Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Spor Toto Teşkilatını ziyaret etti. Burada Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelen Atıf Çiçekli, ilçeye kazandırılacak 5 semt sahası için sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Atıf Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Edremit ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan 5 semt sahasının yapımı için söz aldığını hatırlatarak, “Bakanımızdan sözünü aldığımız 1 milyon TL’lik yatırım desteğiyle ilçemize 5 semt sahası yapacağız. Yapacağımız semt sahalarının da sözleşmesini Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile imzaladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
14
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç