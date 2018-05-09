Başkan Vekili Çiçekli’den 1 milyon TL’lik imza

Çeşitli ziyaretler için Ankara’da bulunan Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Spor Toto Teşkilatını ziyaret etti. Burada Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelen Atıf Çiçekli, ilçeye kazandırılacak 5 semt sahası için sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Atıf Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Edremit ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan 5 semt sahasının yapımı için söz aldığını hatırlatarak, “Bakanımızdan sözünü aldığımız 1 milyon TL’lik yatırım desteğiyle ilçemize 5 semt sahası yapacağız. Yapacağımız semt sahalarının da sözleşmesini Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile imzaladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.