Başkan Vekili Çiçekli’den ‘15 Temmuz’ mesajı

Atıf Çiçekli, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İki yıl önce 15 Temmuz’da ülkemiz için zorlu bir gece yaşandığını ifade eden Çiçekli, milletin destansı direnişi sayesinde FETÖ ihanet çetesine gereken dersin verildiğini belirtti. Çiçekli, “15 Temmuz, bir milletin iradesine sahip çıkarak destan yazdığı tarihtir. 15 Temmuz’da bu topraklarda tarih yeniden yazıldı. Alçaklara ve hainlere karşı dimdik duran milletimiz, onların o kirli emellerine ulaşmalarına imkan ve fırsat vermedi. O günkü birlik ve beraberliğimizi her zaman sürdürmek zorundayız. Onurlu milletimizin; milli irade için, vatan için neler yapabileceklerini herkes gördü. Rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuzlar yaşatmasın ve bu ülkenin ekmeğini yiyerek ihanet eden hainlere bir daha fırsat vermesin. Bu duygularla iki yıl önce ülkesi için canını feda eden 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim” dedi.