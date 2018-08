Başkan Vekili Çiçekli’den kurban kesenlere çağrı

Kanun Hükmünde Kararnameyle Edremit Belediye Başkan Vekilliği görevine başladığı ilk aylarda maddi imkanı yetersiz vatandaşların faydalanması için ilçede aşevi açan Atıf Çiçekli, Kurban Bayramı’nda da hayırseverlerin buraya et bağışında bulunmasını istedi. İlçe sınırları içerisinde yaşayan maddi durumu yetersiz ihtiyaç sahibi bin 500 vatandaşa günlük üç öğün yemek dağıtan aşevine kurban etinin bağışlanmasını isteyen Çiçekli, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bünyesinde faaliyet gösteren ve imkanı olmayan vatandaşımızın umudu haline gelen aşevimizden her gün binlerce kişi için yemekler pişiriliyor. 8 bin kişiye yemek yapabilecek kapasiteye sahip aşevimizde pişirilen yemekler, görevlilerimiz tarafından tespit edilen ailelere götürülerek evlerinde teslim ediliyor. Sosyal devlet ilkesi gereği vatandaşımızı her zaman koruyup kollayarak, devletimizin sıcak elini gösteriyoruz. Kurban Bayramı arifesinde de vatandaşlarımızın kesecekleri kurbanlık etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için aşevimize teslim edebilirler. Şimdiden tüm hemşehrilerime hayırlı bayramlar diliyor, kesecekleri kurbanların kabul olmasını temenni ediyorum” dedi.