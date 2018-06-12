Başkan Vekili Çiçekli’den Memur-Sen TOKİ sakinlerine müjde

Edremit Kent Meydanı’nda verilen iftar yemeği öncesi vatandaşlarla bir araya gelen Atıf Çiçekli, göreve geldiklerinde Memur-Sen ve Kiracilar TOKİ bölgesinde eksikliklerin çok olduğunu söyledi. Buradaki eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını ifade eden Çiçekli, “Diğer mahallelerle aradaki dengeyi sağlamak için özel gayret sağladık. A 101’i açtık. Aile destek merkezi 2 hafta içerisinde faaliyete başlayacak inşallah. Aile sağlık merkezi sıkıntımız vardı, yatırım programına aldık. Bu sene ilk kazma vurularak aralıkta bitirmeyi hedefliyoruz. Doğalgaz, bütün TOKİ konutlarına geldi. Güzel bir halı saha yapacağız, ihalesini yaptık. Güvenliğimiz için MOBESE’ler kuruluyor. Vatandaşımızın her türlü ihtiyacı ve güvenliğinde sorumluyuz. Memur-Sen TOKİ’de güzel ve büyük bir park çalışması yapıyoruz. İçine de güzel bir çay bahçesi yapacağız” dedi.

“Terörden dolayı insanlarımız işsizlik yaşıyorlar”

Memur çocuğu 4 kardeş olduklarını ifade eden Atıf Çiçekli, “Biz Anadolu insanıyız. İmkansızlıklar içerisinde yetiştik. Okula başladığımızda, kimse ajitasyon gibi göstermesin kara lastikle büyüdük. Keza alışveriş yapma imkanımız yoktu. Yap-işlet-devret modeli uyguluyoruz. İstihdam sektörünün yüzde 90’ı özel sektörün elindedir. Kamu kurumu ise yüzde 10’unu karşılar. Buradaki işsizliğin ise iddia ediyorum yüzde 40’tan fazla olduğunu düşünüyorum. Nedeni ise terör sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Terörden dolayı insanlarımız işsizlik yaşıyorlar. Özel sektör gelip parasını buraya yatırmak istemiyor. Elhamdülillah geçen sene terörün beli kırılmaya başlandı. Bu kent artık terör problemi yaşamıyor. Eğer iki sene önce olsaydı, kimse yap-işlet-devlet modeli yapmazdı. Yatırımcı geleceğini görürse yatırım yapar. Bu da şehrimizin güvenilir bir yer olduğunun en net göstergesidir” diye konuştu.