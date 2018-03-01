Başkan Vekili Çiçekli’den öğrencilere malzeme desteği

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli; çocukların ve gençlerin spora kazandırılması amacıyla yoğun gayretlerini sürdürüyor. Spora ve sporcuya verdiği önemle Nur Tatar Spor Salonuna tüm spor branşlarını kazandıran Çiçekli, öğrencilerin bu faaliyetlerde yer almaları için de servisler tahsis etti. Süphan Mahallesi’ndeki çocuklar başta olmak üzere Şabaniye, Eminpaşa ve Fırat mahallerindeki çocuklar servislerle evlerinden alınırken, faaliyet sonrası tekrar evlerine bırakılıyor.

Çocukların spora kazandırılması için çeşitli hizmetler sunan Başkan Vekili Atıf Çiçekli, bugün ise öğrencilere spor malzemesi dağıttı. Sabah saatlerinde Süphan Ortaokulunu ziyaret eden Çiçekli, boks ve atletizm sporu yapan öğrencilerle buluştu. Burada sporun önemine değinen ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Atıf Çiçekli, 40 öğrenciye ayakkabısından eşofmanına varıncaya kadar spor malzemesi dağıttı.

Malzemeleri alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansırken, Başkan Vekili Çiçekli’ye de teşekkür etmeyi ihmal etmediler. 40 öğrencinin hazır bulunduğu etkinlikte, geriye kalan 85 öğrenciye ise malzemeleri teslim edilmeye başlandı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Çiçekli, öğrencilerin sadece spor yaparak zaman geçirmeyeceklerini, yeteneklerini geliştirerek ileriye dönük hazırlanmış olacaklarını söyledi. Çiçekli, “Hizmet manasında bu şehirde yaşayan, her şeyden ve herkesten sorumlu bir insan olarak bize düşen görev, sizlere hizmet edebilmektir. Bu hizmetimizi de sizlerin gelişmesine katkı sağlayarak yapmaya çalışacağız. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıllarda siz kıymetli gençler, spor ve diğer alanlarda iyi yerlere geleceksiniz. Bizler belediye olarak sizlere daha çok destek vereceğiz. Siz başarılı olursanız, siz faaliyetlerinizde gayretli olursanız ve gerçekten kabiliyetlerinizi yeterince ortaya koyabilirseniz, inanın ki başaramayacağınız şey olmayacaktır" dedi.