Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'ndan sebze ve meyve haline ziyaret

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, Haşmet Bedii Kürüm Caddesi üzerinde bulunan sebze ve meyve halindeki esnafları ziyaret etti. İş yerlerini tek tek gezip toptan fiyatları yerinde inceleyen Mehmetbeyoğlu, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, ayrıca esnaf ve vatandaşların taleplerini de dinledikten sonra sebze ve meyve halinden ayrıldı.