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18 Haziran 2018 16:44

Başkan Vekili Öztürk, belediye personelleriyle bayramlaştı

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Ramazan Bayramı nedeniyle belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Başkan Vekili Öztürk, belediye personelleriyle bayramlaştı

18 Haziran 2018 16:44


Belediye binasındaki makamında personellerin tek tek elini sıkıp bayramını kutlayan Öztürk, “Bütün belediye çalışanlarının Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah nice güzel bayramlarda sevdiklerinizle birlikte, sağlık ve sıhhat içerisinde bir arada bulunmayı nasip etsin" dedi.


Belediye bağlı ‘Kadın Emeği Pazarı’ndaki kilim atölyesinde öğreticilik yapan Hatice Can ve Aslı Kaya da, Abdulselam Öztürk’e desteklerinden dolayı isminin yazılı olduğu bir kilim hediye ettiler.


Belediye Başkan Vekili Öztürk, daha sonra belediye personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.




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