Başkan Vekili Öztürk, çalışmaları yerinde inceliyor

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Vekili Öztürk, ilk ziyaretini Bostaniçi TOKİ sakinlerinin yıllardır sorunu olan 1.5 kilometre uzunluğundaki Huzur Caddesi'ni işgal eden 40 ahır ve 750 metre uzunluğundaki duvarları yıkılarak genişletilen yola gerçekleştirdi. Ardından merkeze uzaklığı 11 kilometre olan Kıratlı Mahallesi'ne geçen Başkan Vekili Öztürk burada da yaptığı incelemelerde ekipler tarafından 5 bin metrekare kilit taşı uygulanan işlemler hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Her iki mahalledeki incelemelerin ardından vatandaşlarla sohbet eden kaymakam Öztürk, ihtiyaç ve talepleri dinleyerek, çocuklara yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Vekili Cemil Öztürk, belediye vatandaşların hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yer, zaman, uzaklık tanımaksızın yaptığı çalışmalarına yenilerini ekleyerek aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.