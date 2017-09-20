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20 Eylül 2017 11:07

Başkan Vekili Öztürk, gazilerle bir araya geldi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bazı ziyaretlerde bulundu.

Başkan Vekili Öztürk, gazilerle bir araya geldi

20 Eylül 2017 11:07


İlk olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Van Valiliğince düzenlenen yemeğe katılan Başkan Vekili Öztürk, gazilerle bir araya geldi. Duygusal anlar ve sohbetlerin yaşandığı yemekte, Öztürk konuklarla yakından ilgilendi.


Başkan Vekili Öztürk, daha sonra eşiyle birlikte 2007 yılında Tunceli Hozat’ta mayına basması sonucu gazi olan Seyithan Yetkin’i evinde ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Ali Akkaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette, gazi Yetkin ve ailesi ile sohbet ederek gününü kutlayan Öztürk, yeni yaptığı evlilik münasebeti ile gaziye hediye verdi.




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