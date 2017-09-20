İlk olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Van Valiliğince düzenlenen yemeğe katılan Başkan Vekili Öztürk, gazilerle bir araya geldi. Duygusal anlar ve sohbetlerin yaşandığı yemekte, Öztürk konuklarla yakından ilgilendi.

Başkan Vekili Öztürk, daha sonra eşiyle birlikte 2007 yılında Tunceli Hozat’ta mayına basması sonucu gazi olan Seyithan Yetkin’i evinde ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Ali Akkaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette, gazi Yetkin ve ailesi ile sohbet ederek gününü kutlayan Öztürk, yeni yaptığı evlilik münasebeti ile gaziye hediye verdi.