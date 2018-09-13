Başkan Vekili Öztürk inşaat çalışmalarını yerinde inceledi

Kaymakam Abdulselam Öztürk, ilgili birim müdürleri ile birlikte Başkale Belediyesi tarafından yaptırılan yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yüzme havuzuna gerçekleştirdiği incelemeler hakkında açıklamada Kaymakam Öztürk, "İlçemize halkımıza birçok hizmetlerde bulunduk. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da onlardan biri. Gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yüzme imkanı bulacak bir tesis olacak. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu tesisin biran önce bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.

Van ve ilçeleri başta olmak üzere Hakkari ve Yüksekova'dan da insanların yüzme imkanı bulacağı 3 bin 200 metrekare olan üzerinde yapılan tesis, Van'ın cazibe merkezlerinden biri olacak diyen Kaymakam Öztürk, çocuklar ve gençlerin buradan yüzme öğreneceğini ifade etti.