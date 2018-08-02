Başkan Vekili Öztürk “Kentpark” şantiyesinde incelemelerde bulundu

İpekyolu Belediyesi’nce ilçe merkezi Hafıziye Mahallesi Kazım Karabekir Bulvarı Gölbaşı Sokak’ta (eski araştırma hastanesi mevkii) kurulacak ve barındırdığı özellikler ile her yaş grubuna çok amaçlı olarak hitap etme özelliğini taşıyan “Kentpark” sona geliniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Kentpark’ın şehre adeta nefes aldıracak bir bölgede olmasından dolayı çok önem verdiklerini, bunun yanında farklı yaş gruplarına hitap etmesi nedeniyle de geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Toplam 8 bin 200 metrekarelik bir alana kurulacak parkta, çocuk oyun alanları, engelsiz çocuk oyun grupları, bisiklet ve koşu yolu, çok amaçlı spor sahaları (futbol, basketbol, voleybol), kay kay pisti, kafeterya, kitap okuma odası, satranç odası, bay-bayan mescit, çocuk bakım ve emzirme odası, bay-bayan ve engelli tuvaletleri, modern aydınlatma armatürleri, yöresel ürün satış büfeleri, geniş ve çeşitli bitki örtüsü içeren yeşil alan, muhtelif donatılar (oturma grupları, masa tenisi) gibi nitelik ve nicelik olarak çok zengin özellikler bulunuyor.

Çalışmaların yüzde 70 oranında tamamlandığı Kentpark’ın Eylül ayı içerisinde hizmete açılması planlanıyor.