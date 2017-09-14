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14 Eylül 2017 16:40

Başkan Vekili Öztürk muhtarlarla bir araya geldi

Van’ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Vekili Öztürk muhtarlarla bir araya geldi

14 Eylül 2017 16:40


Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Belediye çalışmalarıyla ilgili 67 muhtarlık ve 132 yerleşim yerinde nelerin yapıldığı ve bundan sonra neler yapılacağı hakkında muhtarlara bilgi veren Öztürk; okul, taziye evleri, yol, eğitim gibi konularla ilgili muhtarlardan bilgi aldı. Öztürk, “Çalışmalarımıza son hız devam edeceğiz. Sizler muhtarlarımız olarak vatandaşlarımızın taleplerini bizlere iletin” dedi.


Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Karakelle ve mahalle muhtarları katıldı.




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