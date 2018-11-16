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Başkan Vekili Öztürk, yol çalışmalarını inceledi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, yenileme ve genişletme çalışmaları son aşamaya gelen Bostaniçi TOKİ yolu Huzur Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, yenileme ve genişletme çalışmaları son aşamaya gelen Bostaniçi TOKİ yolu Huzur Caddesi'nde incelemelerde bulundu.


İpekyolu Belediyesinin çok önem verdikleri yeni yol, asfaltlama ve kilit taşı çalışmalarının önemli bir halkası olan caddedeki çalışmalar çerçevesinde öncelikle 2 kilometrelik altyapı drenaj hattı döşemesi yapıldı. Altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından yolun 6 metre olan genişliğinin 15 metreye çıkarılması için çalışmalara başlandı.


Caddede incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, rekor rakamlara imza atarak sürdürdükleri yol hamlelerinde, yıllardır ihmal edilmiş bu yolu yenileme ve genişletme çalışmalarına çok önem verdiklerini söyledi. Öztürk, yapım aşamasında kendilerine destek olan mahalle halkına da teşekkür etti.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada ise, genişletme çalışmaları esnasında güzergah üzerindeki vatandaşlara ait alanların karşılıklı işbirliği ve anlayış çerçevesinde yola eklendiği ifade edilerek, “Altyapı ve genişletme çalışmalarının ardından asfaltlama aşamasına gelindi ve 2 kilometrelik yol asfaltlandı. Son aşamada başlayan kaldırım çalışmaları halen sürüyor ve çok kısa bir süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor” denildi.

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