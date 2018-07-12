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12 Temmuz 2018 11:12

Başkan Vekili Öztürk’ten “Sevgiyle Büyütelim” ziyareti

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, belediye tarafından uygulamaya konulan ‘Sevgiyle Büyütelim’ projesi kapsamında bebekleri olan aileleri ziyaret etti.

Başkan Vekili Öztürk’ten “Sevgiyle Büyütelim” ziyareti

12 Temmuz 2018 11:12


Selimbey ile Cevdet Paşa mahallelerindeki iki aileyi ziyaret eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, ailelerin istek ve ihtiyaçları hakkında da bilgi aldı. Ziyaretlerde aileye özel hediyelerin yanı sıra zıbın takımı, bebek bezi, şampuan, sabun, pudra, oyuncak, diş kaşıyıcı ve ıslak mendil gibi bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bir hediye seti ile bebek ve anne bakımı-sağlığına yönelik bilgiler içeren broşürleri de takdim eden Öztürk; bebeklere ve ailelerine sağlıklı bir ömür diledi. Öztürk, “Gelecek nesillerimizin sağlıkla büyütülmesi, yeni doğan bebeklerimizin hayırlı evlatlar olmasını, vatanına ve milletine bağlı bireyler olmasını diliyorum” dedi.


Öztürk, ayrıca ziyaret ettiği mahallede vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara hediyeler verdi.


İpekyolu Belediyesi; toplum hayatında kültürel ve sosyal faaliyetlerin, en az alt ve üst yapı faaliyetleri kadar önemli olduğunun bilinciyle bundan sonraki hizmetlerini de planlayarak hayata geçirecek.




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