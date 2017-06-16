Başkan Vekili Öztürk’ten yaşlı kadına ziyaret

Eşi vefat eden ve çocuğu olmayan Özekçi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen konteyner evde tek başına hayata tutunuyor. Eşinden kalan harabe durumundaki toprak evinin yanında bulunan konteynerde kalan ve yaşlılık maaşı dışında hiçbir geliri olmayan Ziynet Özekçi, huzurevinde kalmak istemediğini ve şu an ikamet ettiği arsasını da Kur’an kurslarına bağışlamak istediğini ve yapılacak kurs binasını görmek istediğini belirtti.

Yaşlı kadına ziyarette bulunan Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, insanoğlunun amel defterinin kapanmamasına vesile olan üç amelden ilkinin sadaka-i cariye (uzun ömürlü sadaka) olduğunu belirterek, Ziynet Özekçi’nin de böyle bir sadaka işlediğini dile getirdi. Öztürk, Özekçi’nin yapılabilecek en güzel bağışı yaptığını, orada okunacak Kur’an-ı Kerim’in sevabının kendilerine her zaman intikal edeceğine inandığını söyledi.

Ziyaret sonrası Öztürk’ün talimatlarıyla İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince konteyner evin temizliği yapıldı.