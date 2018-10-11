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Başkan Vekili Türkmen, muhtarlarla bir araya geldi

Van’ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.


Belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Murat Okan, bazı kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Başkan Vekili Türkmen, muhtarların yönetimdeki önemine dikkat çekerek, sorunları çözme noktasında birlikte hareket edeceklerinin altını çizdi. Türkmen, “Siz muhtarlardan mahallelerinin sorunlarının tespitinde yazılı raporlar istiyorum. Sizlerin de istek ve önerileriyle yapılacak olan şeyleri de belirleyip yolumuza devam edeceğiz. Mahalle ziyaretleri sırasında önümüzdeki yıl programa alınacak yatırımları yerinde görüp kararlaştıracağız. İnşallah Çatak'a hayırlı güzel hizmetler yapmak nasip olur” dedi.


Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Vekili Türkmen, mahalle sorunlarının öncelik sırasına göre not alarak çözüme ulaştırılması konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.

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