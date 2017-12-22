Başkan Vekili Vardar, kurum müdürleri toplantı yaptı

Özalp Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar , kurum müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Vekili Vardar, toplantıya Özalp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdür Nihat Koç, Milli Eğitim Müdürü ve Özalp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü M. Salih Aksoy, Özalp Kaymakamlık Yazı İşler Müdürü Ertan Baylak, Özalp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Eşin, Belediye Mali Hizmetleri Müdürü Muhsin Atabay ile bir araya gelerek belediyenin yılık toplantısı yapıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.