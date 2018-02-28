Başkonsolos Peşmen Kapıköy’de

Başkonsolos Osman Peşmen, Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır ile birlikte Kapıköy Sınır Kapısında incelemelerde bulundu. Yaklaşan Nevruz Bayramı sebebi ile gelecek olan İranlı turistlerin yanı sıra İran’a gidecek olan Türk vatandaşlarının daha rahat ve refah bir şekilde giriş çıkışlarını sağlaması amacıyla Kapıköy Sınır Kapısı personeli ile bir toplantı yapıldığını açıklayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bayır, “Yaklaşan Nevruz Bayramı ile yaşanacak olan yoğunluk ve giriş çıkışların daha sağlıklı ve rahat olması için sınır kapısı personeli ile birlikte toplantı yapılarak, alınacak önlemler ve yapılacak olan hizmetler görüşüldü” dedi.