Başmüfettişlerden ‘bilgilendirme' semineri

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli polis başmüfettişleri tarafından Van'da bilgilendirme semineri düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, özel güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve çağın gereksinimlerine uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla yapılan denetlemelerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında ülkemiz genelinde verilen eğitimlerin Van'da da düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde 15-16 Ekim 2018 tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli pobis Başmüfettişleri Salih Çalık ile İzzet Tuna tarafından Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, özel güvenlik şirket yetkilileri, özel güvenlik eğitim kurum yetkilileri, alarm izleme merkezi yetkilileri ve özel güvenlik istihdam eden kuruluş yetkililerin de aralarında bulunduğu toplam 437 kişiye yönelik bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. Ayrıca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı dışında illegal olarak faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri, birimleri ve özel güvenlik görevlileri hakkında yapılması gereken adli işlemlerle ilgili olarak Emniyet Müdürlüğümüzde görevli 140 personele farkındalık eğitimi verilmiştir” denildi.