Bayram namazı sonrası vatandaşlara ‘gırar sıbe’ ikramı

Bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlara, namaz sonrası belediye tarafından ilçenin meşhur olan çorbası ‘gırar sıbe’ sabah çorbası ikram edildi. İlçe merkezinde bulunan 7 camide gece saatlerinde yapılan hazırlıkların ardından sabah saatlerinde bayram namazı kılındı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın da aralarında bulunduğu vatandaşlarla bayramlaşmanın ardından camii cemaati ile birlikte ilçe de halkın bir arada yaptığı ancak unutulan geleneği yeniden yaşatarak her camide yüzlerce insanla bir arada kaynaşarak sabah kahvaltısında bir araya geldi. Vatandaşların Ramazan bayramını tebrik eden Kaymakam ve Belediye Başkanı Tekin Dundar, ”İlçemizde unutulan bir geleneği tekrar yaşatmanın mutluluğunu yaşıyorum. Rahmet ve bereket ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif-i geride bırakmanın üzüntüsünü yaşarken, yıllardır unutan bir geleneği tekrar yaşatarak yüzlerce vatandaşlarımızla ilçe merkezimizde bulunan 7 camimizde bir araya gelmenin güzelliğini hep birlikte yaşadık. Halkımızın hep bir arada kaynaşmalarına ve bayramlaşmaları vesile olduk. Buda bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bu duygularla başta tüm İslam aleminin ülkemiz ve il ve ilçemizdeki vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyor, bayramın ülkemize barış kardeşlik bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi