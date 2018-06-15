Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 18:33

Bayram namazı sonrası vatandaşlara ‘gırar sıbe’ ikramı

Van’ın Çaldıran Belediyesi Başkanlığı tarafından bayram namazı çıkışında vatandaşlara yöresel ‘gırar sıbe’ (sabah çorbası) ikram edildi.

Bayram namazı sonrası vatandaşlara ‘gırar sıbe’ ikramı

15 Haziran 2018 18:33


Bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlara, namaz sonrası belediye tarafından ilçenin meşhur olan çorbası ‘gırar sıbe’ sabah çorbası ikram edildi. İlçe merkezinde bulunan 7 camide gece saatlerinde yapılan hazırlıkların ardından sabah saatlerinde bayram namazı kılındı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın da aralarında bulunduğu vatandaşlarla bayramlaşmanın ardından camii cemaati ile birlikte ilçe de halkın bir arada yaptığı ancak unutulan geleneği yeniden yaşatarak her camide yüzlerce insanla bir arada kaynaşarak sabah kahvaltısında bir araya geldi. Vatandaşların Ramazan bayramını tebrik eden Kaymakam ve Belediye Başkanı Tekin Dundar, ”İlçemizde unutulan bir geleneği tekrar yaşatmanın mutluluğunu yaşıyorum. Rahmet ve bereket ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif-i geride bırakmanın üzüntüsünü yaşarken, yıllardır unutan bir geleneği tekrar yaşatarak yüzlerce vatandaşlarımızla ilçe merkezimizde bulunan 7 camimizde bir araya gelmenin güzelliğini hep birlikte yaşadık. Halkımızın hep bir arada kaynaşmalarına ve bayramlaşmaları vesile olduk. Buda bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bu duygularla başta tüm İslam aleminin ülkemiz ve il ve ilçemizdeki vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyor, bayramın ülkemize barış kardeşlik bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç