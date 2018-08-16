Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 13:53

Bayram öncesi yoksullara yardım eli

Van’ın Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Kurban Bayramı öncesi belirlenen bin 500 yoksul aileye nakdi, gıda malzemesi ve giyim yardımı yapıldı.

Bayram öncesi yoksullara yardım eli

16 Ağustos 2018 13:53


Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen yardıma muhtaç ailelere; gıda paketi ve temizlik malzemesinin de içinde bulunduğu yardım kolileri, bayramlık elbise, ayakkabı ve nakdi yardım yapıldı. Kaymakamlığın ilçe merkezi ve kırsal mahallere yönelik başlatmış olduğu yardım seferberliğinden memnun olan vatandaşlar, “Allah devletimizi korusun. Bizlere düzenli bir şekilde yardımlar yapılıyor. Kurban Bayramı öncesinde de gıda, giyim ve nakdi yardımlar aldık. Allah devletimizden ve kaymakamımızdan razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz” dediler.


Kaymakam Abdulselam Öztürk de, SYDV Müdürlüğü tarafından daha önceden belirlenen yardıma muhtaç ailelere devletin sıcak elini ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, “Bayram öncesi yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardımlarda bulunduk. İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız aralıksız sürecektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Sıcak
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç