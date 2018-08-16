Bayram öncesi yoksullara yardım eli

Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen yardıma muhtaç ailelere; gıda paketi ve temizlik malzemesinin de içinde bulunduğu yardım kolileri, bayramlık elbise, ayakkabı ve nakdi yardım yapıldı. Kaymakamlığın ilçe merkezi ve kırsal mahallere yönelik başlatmış olduğu yardım seferberliğinden memnun olan vatandaşlar, “Allah devletimizi korusun. Bizlere düzenli bir şekilde yardımlar yapılıyor. Kurban Bayramı öncesinde de gıda, giyim ve nakdi yardımlar aldık. Allah devletimizden ve kaymakamımızdan razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz” dediler.

Kaymakam Abdulselam Öztürk de, SYDV Müdürlüğü tarafından daha önceden belirlenen yardıma muhtaç ailelere devletin sıcak elini ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, “Bayram öncesi yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardımlarda bulunduk. İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız aralıksız sürecektir” dedi.