Bayramoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı

Açıklamalarda bulunan Halis Bayramoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sürekli alçakça iftira atan ve söylediği iddiaları ispatlayamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanlarının ardı arkası kesilmiyor. Sürekli ülkemizi karalayan; adeta bir ajan gibi çalışan ve terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin iftiralarına bir yenisini ekleyerek Türk milletinin önünde bir kez daha küçük düştü. Kılıçdaroğlu, ortaya attığı hiçbir delil ve iftiranın altını dolduramadı, delil gösteremedi. Kamuoyu şimdi şu soruya cevap arıyor; Kılıçdaroğlu, kendisine ‘hodri meydan’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uyarak istifa edecek mi? Ana Muhalefet Partisi olmaktan çıkıp, ana ihanet partisi başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu, memleketin bekası için istifaya davet ediyoruz” dedi.