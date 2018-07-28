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28 Temmuz 2018 14:51

Bediüzzaman sevdalıları Van’da buluştu

Van’da Bediüzzaman Said Nursi’nin şahsi maneviyatında okunan mevlide yurdun dört bir yanından katılım oldu.

Bediüzzaman sevdalıları Van’da buluştu

28 Temmuz 2018 14:51


Hazreti Ömer Camisi’nde okunan mevlidi şerife İstanbul, Bursa, Mersin, Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Çanakkale, Trabzon, Batman, Muş ve Nevşehir gibi birçok ilden de katılım oldu. Burada konuşan Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vapurlu, mevlidi şerif programına katılanlara teşekkür etti. Vapurlu, “Bediüzzaman Said Nursi’nin şahsi maneviyatında okutulacak Van mevlidine katılanlardan Allah razı olsun. Bediüzzaman Said Nursi’nin ‘ikinci vatanım’ dediği Van’da uzun süre ikamet etmiştir” dedi.


Okunan mevlidi şerifin ardından, katılımcılar hep bir ağızdan dua etmesiyle program sona erdi.




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