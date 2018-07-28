Bediüzzaman sevdalıları Van’da buluştu

Hazreti Ömer Camisi’nde okunan mevlidi şerife İstanbul, Bursa, Mersin, Konya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şırnak, Çanakkale, Trabzon, Batman, Muş ve Nevşehir gibi birçok ilden de katılım oldu. Burada konuşan Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vapurlu, mevlidi şerif programına katılanlara teşekkür etti. Vapurlu, “Bediüzzaman Said Nursi’nin şahsi maneviyatında okutulacak Van mevlidine katılanlardan Allah razı olsun. Bediüzzaman Said Nursi’nin ‘ikinci vatanım’ dediği Van’da uzun süre ikamet etmiştir” dedi.

Okunan mevlidi şerifin ardından, katılımcılar hep bir ağızdan dua etmesiyle program sona erdi.