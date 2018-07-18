Bejingir su kaynağı çevresinde düzenleme

Gürpınar Kaymakamlığının yürüttüğü su kaynağı çevre düzenlemesi çalışmalarını inceleyen Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ali Tekataş, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile incelemelerde bulunan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, su kaynağının yeniden hayat bulması ve çevresinin daha yaşanılır hale getirilmesi için uygulanan projeyi incelediklerini söyledi. Tekataş, “Gürpınar Kaymakamlığımızın yürüttüğü bu çalışmalar bittiğinde Bejingir su kaynağı yepyeni bir görünüme kavuşacaktır. Bizler de su kaynağının daha güvenli ve düzenli olması için yapılan hizmetleri destekliyoruz” dedi.

Van için bir hayat kaynağı olan Bejingir suyunun yıllarca hem Van’ın içme suyunu hem de sulama suyunu karşıladığını belirten Tekataş, “Kaynağın bulunduğu mevkide yapılan çalışmalarla burası yeniden hayat bulacak. Hem mesire alanı olarak düzenlenecek hem de su çevresinin güvenliği sağlanacak. Gürpınar Kaymakamlığına yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.