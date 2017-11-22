Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 13:26

Belediye çalışanlarına KOAH eğitimi

Van İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi tarafından Dünya KOAH Günü etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) eğitimi verildi.

Belediye çalışanlarına KOAH eğitimi

22 Kasım 2017 13:26


Van İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve 18 Kasım Dünya KOAH Günü etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik Kadın Yaşam Merkezinin konferans salonunda eğitim verildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Fikret Kurhan tarafından KOAH eğitimi verildi.


Eğitime; Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürü Aysel Ovalıoğlu da katıldı.


Eğitim sonunda belediye çalışanlarına karbonmonoksit ölçümü yapılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç