Belediye çalışanlarına KOAH eğitimi

Van İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve 18 Kasım Dünya KOAH Günü etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik Kadın Yaşam Merkezinin konferans salonunda eğitim verildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Fikret Kurhan tarafından KOAH eğitimi verildi.

Eğitime; Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürü Aysel Ovalıoğlu da katıldı.

Eğitim sonunda belediye çalışanlarına karbonmonoksit ölçümü yapılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.