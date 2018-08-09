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09 Ağustos 2018 14:34

Belediyenin malzeme ve ekipmanına zarar verenlerin kimlikleri tespit edildi

Van’ın İpekyolu Belediyesinin Ordu Caddesi’ndeki malzeme ve ekipmanına zarar veren zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Belediyenin malzeme ve ekipmanına zarar verenlerin kimlikleri tespit edildi

09 Ağustos 2018 14:34


Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “İpekyolu Belediyesince bir süredir yapılan çalışmalar sonrasında yenilenmiş haliyle yeniden hizmete açılacak Ordu Caddesi’ndeki malzeme ve ekipmana zarar verici eylemlerde bulunulmuştur. Konuyla ilgili görüntülerin belediyemize ulaşmasının hemen ardından, belediyemiz hukuk müşavirliğince yasal işlemler başlatılarak ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmaların neticesinde de zanlıların kimlikleri tespit edilerek ifadeleri alınmış olup hukuki süreç devam etmektedir” dedi.


Yıllardır ihmal edilen ve başta bölge esnafı olmak üzere tüm vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen ve bitme aşamasına gelen Ordu Caddesi’ndeki olayın kabul edilemez olduğunu belirten Öztürk, devletin tüm imkanlarını seferber ederek yaptığı çalışmalara zarar verenlerin gerekli cezaları almaları için tüm yasal haklarını kullanacaklarını ve olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.




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