Belediyespor heyetinden Vali Zorluoğlu’na ziyaret

Valiler kararnamesiyle Elazığ’dan Van’a atanan Vali Zorluoğlu’na ’hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Abdullah Çalım öncülüğünde Vali Zorluoğlu’nu ziyaret etti. Yeni sezon ve yapılan transferlerle ilgili Vali Zorluoğlu’na bilgiler veren Başkan Abdullah Çalım, Van Büyükşehir Belediyespor için destek istedi.

Sporun içinden geldiğini ve bu yüzden spora ve sporcuya ilgisinin olduğunu kaydeden Vali Zorluoğlu, kentin gelişimi açısından amatörden profesyonele her türlü spor branşına destek vereceklerini belirtti.

Yaklaşık yarım saat kadar süren görüşmeye As Başkan Nevzat İnanç, Genel Sekreter Ali Çoban, Basın Sözcüsü Fatih Sevinç, Altyapı Sorumluları Erdal Özşener ve Faruk Yergin ile Futbol Şubesi Sorumluları Enver Azbay, Ramazan Kıvanç ve Mustafa Unutma katıldı.