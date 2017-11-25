‘Belvan Kart’ için iki yeni başvuru bürosu açılıyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatıyla biri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanı, diğeri Faki Teyran Parkı civarı olmak üzere iki noktaya ‘Belvan Kart’ başvuru bürosu açılacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanı Kemal Mescioğlu, kısa bir süre önce Elektronik Ücret Toplama Sistemine geçtiklerini belirterek, ‘Belvan Kart’ başvuru noktalarında yaşanan yoğunluk ve vatandaşların talebi üzerine iki noktaya daha başvuru bürosu açma kararı aldıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde ve özel halk otobüslerinde geçerli olan ‘Belvan Kart’a vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Mescioğlu, şöyle konuştu:

“Şu ana kadar 4 bin 50 adet ücretsiz, bin 500 indirimli ve 2 bin 500 adet tam kart olmak üzere 8 bin civarında ‘Belvan Kart’ımız sahibini buldu. Kentte bulunan tek başvuru büromuzda çok ciddi yoğunluk yaşandı. Bizler de valimizin talimatları doğrultusunda bu yoğunluğun önüne geçmek için özellikle engelli ve üniversite öğrencilerimizin kolay ulaşacakları iki noktaya ‘Belvan Kart’ başvuru bürosu kurmak için çalışma başlattık. İnşallah kısa bir süre içinde aktif hale gelecek olan iki büromuzla birlikte vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde kartlarını alabilecek.”