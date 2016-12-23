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23 Aralık 2016 15:34

BEM-BİR-SEN heyetinden Vali İbrahim Taşyapan’a ziyaret

BEM-BİR-SEN heyetinden Vali İbrahim Taşyapan’a ziyaret

23 Aralık 2016 15:34

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) genel başkan yardımcıları ve sendika üyeleri, Van Valisi İbrahim Taşyapan’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
BEM-BİR-SEN Genel Başkan yardımcıları Medeni Sevinç ve Gürkan Alper, beraberlerindeki sendika üyeleri Harun Altın, Ömer İrez ve Metin Yüksel Sevinç ile Vali İbrahim Taşyapan’ı ziyaret etti. Heyet, Vali Taşyapan’a Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevi ile ilgili hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Yerel yönetimler konusunda genel yetkili sendika olarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, Vali Taşyapan’a belediye başkan vekilliği görevinde başarı ve kolaylıklar diledi.
Vali İbrahim Taşyapan da, sendika yöneticilerine ve üyelerine gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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