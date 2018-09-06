Zabıta Haftası dolayısıyla kahvaltıda zabıta personelleriyle bir araya gelen BEM-BİR-SEN Van Şube Başkanı Harun Altın, zabıtaların haftasını kutladı. Yapılan kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan BEM-BİR-SEN Van Şube Başkanı Altın, bu yıl zabıta teşkilatının 192. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını belirtti. Osmanlı döneminde toplumsal ve ekonomik hayatın önemli ve ayrılmaz parçası olan zabıta teşkilatının, günümüzdeki yasal statüsüyle halka hizmet etmeye devam ettiğini ifade eden Altın, “Belediyelerimiz bünyesinde görevini icra eden zabıta teşkilatı mensuplarımız, son yıllarda haksız suçlamalara maruz kalmış, bazı medya organlarının bilinçli ya da bilinçsiz karalamalarıyla yıpratılmıştır. Zabıta görevlileri de toplumun diğer fertleri gibi kendi alanlarında milletine hizmet eden, ekmeği için çalışan insanlardır. Zabıtalar da herkes gibi vicdan taşımakta, vatanı ve milleti uğruna her fedakârlığı yapmaktadır. Zabıta teşkilatı; hukuk çerçevesinde çalışan, ekmeğini kazanmak için gayret gösteren vatandaşlarımızın her daim yanında ve hizmetinde olmuştur” dedi.

Tartının, ölçünün ve tüm ticari faaliyetlerin güven içinde yapılabilmesi ve vatandaşların haksızlığa uğraması durumunda hakkını arayabilmesi için teşkilatlarının 7/24 görevinin başında olduğunu dile getiren Altın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2018-2019 yılı toplu sözleşmesiyle teşkilat mensuplarımızın ücret ve sosyal haklarında yapılan iyileştirmeler, zabıta çalışanlarının daha motivasyonlu çalışmalarını sağlayacaktır. Teşkilat mensuplarımızla ilgili yıpranma hakkı başta olmak üzere bir dizi eksiklerin de önümüzdeki dönemlerde giderileceğine inanıyoruz. Diğer kolluk kuvvetlerimiz gibi zabıta teşkilatımız da kuruluşunun 192. yılında kendi yetki alanında milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir. Bu vesileyle; bugüne kadar tüm kolluk kuvvetlerinde milletimize hizmet uğrunda can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyoruz.”

Programa BEM-BİR-SEN Başkanı Altın’ın yanı sıra Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ve kentteki zabıtalar katıldı.