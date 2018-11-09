“Benim Yuvam” ekibi çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir koordinatörlüğünde Saray ilçesinin Keçikayası Köyü İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerine yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Keçikayası İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Kübra Gökçe'nin duyarlılığı sayesinde gerçekleştirilen etkinlikler hem eğitici, hem eğlendirici oldu.

15 yıllık sosyal sorumluluk hareketi olan Benim Yuvam ekibine ulaşan Kübra Gökçe, öğrencilerinin keyifli bir gün geçirmesini istedi.

Benim Yuvam ekibinin sorumlusu Funda Dicle ise, öğretmenden gelen taleplere kayıtsız kalmadı.

Benim Yuvam ekibi aracılığıyla harekete geçen İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, hem öğretmenlere hem öğrencilere mahremiyet ve istismar konularında bir eğitim faaliyeti planladı. Ardından üniversite öğrencileriyle iletişime geçen Eldemir, çocuklara yönelik eğitici ve eğlendirici birçok faaliyet organize etti.

Faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdür Yardımcısı Eldemir, “Köy okullarında eğitim gören çocuklara yönelik bu faaliyetleri büyük bir özveriyle devam ettireceğiz” dedi.