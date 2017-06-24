Berberlerde bayram mesaisi

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalırken, kişisel bakımlarını yapmak isteyen vatandaşlar berberlere akın ediyor. Bayrama 2-3 gün kala tıraş olmak isteyen vatandaşlar çoğu zaman berber dükkanları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Vatandaşların kişisel bakımlarını yapmak için sabahladıklarını belirten berber esnafı, bu yoğunluğun güzel olduğunu söylediler. Berber esnafının özellikle bayramlarda işlerinin iyi olduğunu belirten Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, vatandaşları fazla bekletmemek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Bayramda berber esnafının yüzü biraz olsa da güldüğünü dile getiren Koç, “Bayram her anlamda bereketiyle geliyor. Bizle bayramlarda az da olsa gülüyoruz. Ben Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.