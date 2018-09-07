Berge: “Esnafımız Van’ın aynası olacak”

Van Gölü’ndeki Akdamar Adası’nda bulunan Akdamar Kilisesi’nde 9 Eylül Pazar günü yapılacak ayin öncesi Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Yamaç ve Van Terziler Odası Başkanı Çetin Karaduman, Gevaş’taki esnafları ziyaret etti.

Daha sonra Gevaş Kaymakamı İshak Çınar ile buluşan Berge, görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra açıklamalarda bulunan Berge, “İnanç turizmi açısından bu ayin Van için son derece önemlidir. Nitekim iki yıl üst üste yapılan ayinlerde Van, her yönüyle kazançlı çıkmıştır. Esnafımız iş yapmış, otellerimiz doluluk oranlarını yakalamış ve herkes kazanmıştır” dedi.

Esnafın Van’ın aynası olacağını dile getiren Berge, “Yurt içinden ve yurtdışından gelen misafirlerimizin ağırlanması noktasında esnafımız Van’ın aynası olacaktır. Bunun için esnafımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Valimiz Murat Zorluoğlu şahsında valilik himayesinde yapılacak ayin ile ilgili bizler VAN ESOB olarak gerekli çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Esnafımızdan fiyatlar konusunda hassas olmalarını istiyoruz. Farklı fiyat uygulamaları esnafımıza zarar verecektir. Ayine başta Ermenistan ve İran olmak üzere yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda turistin katılmasını bekliyoruz. Van’a gelen her turist bizim için bir velinimettir. Bu açıdan gelen turistlere güzel bir hizmetin gereği olarak da güler yüz göstermeliyiz. Böylece Van’ımızın misafirperverliğini de kanıtlamış olacağız” dedi.