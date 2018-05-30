Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Van’da

Bir dizi açılışlar gerçekleştirmek üzere Van’a gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ferit Melen Havalimanı’nda Van Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Gani Aslan ve Beşiktaşlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Burada büyük bir sevgi seli ile karşı karşıya kalan Başkan Orman, daha sonra Van AVM’de siyah-beyazlıların lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası’nın açılışını gerçekleştirdi. Mağazanın açılış kurdelesini kesen Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Van’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Fikret Orman, “Burada çok taraftarımız var. Çok da sevgiyle bağlılar. Bunu da bana gösteriyorlar. Ben de onları mutlu etmek için geldim buraya. Hem mağaza açılışı hem de dernek açılışını yapacağız ama esas amacım Beşiktaşlılarla bir araya gelmektir” dedi.

Van Çarşı Grubu taraftarlarının İstanbul’daki taraftarlar gibi coşkulu olduğunu ifade eden Orman, hepsine teşekkür etti.

Öte yandan Başkan Orman’ı Van’da görmenin mutluluğunu yaşayan taraftar ise, “Başkan bize Talisca’yı al” sloganı attılar.

Fikret Orman, daha sonra beraberindekilerle birlikte iftar yemeğine katılmak üzere Elite World Van Hotel’e geçti.