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09 Haziran 2018 11:29

Besyo kursları salon sporlarıyla devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kursları salon sporlarıyla devam ediyor.

Besyo kursları salon sporlarıyla devam ediyor

09 Haziran 2018 11:29


15 Mart’ta saha sporlarıyla başlayan BESYO kursları, yetenek sınavlarına hazırlanan yaklaşık 250 öğrenciyi ağırlıyor. Tuşba ilçesindeki İskele Yatılı Bölge Okulu Spor Salonunda start alan salon sporları eğitimleri, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe’nin katıldığı programla başladı. Kursa katılan öğrencilerin yeteneklerini sergiledikleri mini bir gösteri ile başlayan programda konuşan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi. Öğrencileri azimlerinden dolayı tebrik eden Yalçın, "İnsana çalıştığının karşılığı vardır ne kadar çalışırsanız o kadar başarılı olursunuz. Ben de sanat okulu öğretmenliği yaptım. Gençlerle ilgili birçok konuya da vakıfım. Onun için gençliğin ve çalışmanın ne demek olduğunu iyi bilirim. Sizler her şeye rağmen burada çalışıyorsunuz. O yüzden sizleri tebrik ediyorum. Sizlere Valimiz Murat Zorluoğlu’nun da hepinize selamlarını getirdim. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.


Bir süre buradaki çalışmaları izleyen Genel Sekreter Mustafa Yalçın, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Mart ayında saha sporları ile startı verilen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) yetenek sınavlarına hazırlık kursları, Ağustos ayına kadar salon sporları ile devam edecek.




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