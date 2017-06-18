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18 Haziran 2017 22:57

Beşyol’daki ucube görüntüler kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Dabbaoğlu Parkının devamında bulunan turuncu demir korkulukları kaldırdı.

Beşyol’daki ucube görüntüler kaldırıldı

18 Haziran 2017 22:57


Büyükşehir Belediyesi, kent estetiği ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşyol Meydanında yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra kent estetiğini bozan kötü görüntülere de son veriliyor. Dabbaoğlu Parkının devamında bulunan ve yaya trafiğini aksattığı kadar görüntü kirliliğine de neden olan demir korkuluklar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Görüntü kirliliğinden arındırılan alan bir dizi çalışmanın ardından yeni görüntüsüne kavuşacak.


Çalışmalara eşlik eden Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili İbrahim Taşyapan ve Genel Sekreter Mustafa Yalçın’ın talimatlarıyla meydanda yeni bir düzenlemeye gittiklerini belirtti. Van halkının hizmetlerin en iyisini hak etiğini ifade eden Tamer, şunları söyledi:


"Hz. Ömer Camisinin önünde bulunan Dabbağoğlu Parkı çok güzel bir park, ama ne yazık ki çok boğucu bir hale getirilmiş. Ucube şeklinde görünen demir korkulukların ve hemen yanında başka bir demir bariyer, bu kadar boğucu bir hale niçin getirilmiş, açıkçası bizde anlam veremedik. Halktan gelen şikayetler üzerine, kötü görünüm veren her türlü malzemeleri kaldırdık. Şimdi Dabbaoğlu Parkı çok daha ferah bir ortama kavuşmuş oldu. Vatandaşlarımız daha rahat, daha ferah bir parkta oturma fırsatını bulmuş olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz 7/24 hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yeter ki halkımız biraz sabırlı olsun ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonradan da desteklerini bizden esirgemesinler. İnşallah Van şehrimiz çok daha güzel yerlere gelecektir."




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