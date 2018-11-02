Bezirhane Mahallesi parke taşlı yollara kavuşuyor

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından İran sınırındaki Bezirhane Mahallesi'nde parke taşlı yol çalışması başlatıldı.

İran sınırındaki 113 haneli ve 678 nüfuslu Bezirhane Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında 5 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol çalışması yapılacak. 9 gün içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, “İlk defa parke taşı ile tanışacak olan Bezirhane Mahallesi sakinleri, yıllarca kullanılamayacak durumda olan stabilizeden oluşan tozlu ve çamurlu yolları kullanmaktaydılar. Bizler göreve atandığımızda, merkez ve kırsal mahallelerimizdeki eksikleri yerinde tespit ederek yapılması gereken hizmetleri tek tek yapıyoruz. İlçe ve kırsal mahallelerimizin birçoğu, yaptığımız hizmetlerle ilk defa tanışıyorlar. Bunlar yıllar öncesinden yapılması gereken hizmetlerdir. Maalesef bu hizmetlere el atılmamış. İlçemize yaptığımız hizmetler kalıcı hizmetlerdir. El attığımız hizmetleri tamamlayarak gelecek nesillere miraslar bırakıyoruz. Bu çalışmaların yapılmasında bizlere desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya vatandaşlarımız adına şükranlarımı arz ederim” dedi.

Bezirhane Mahallesi sakinleri ise, kullanılamayan cadde ve sokakların yapılmasının kendileri için büyük bir nimet olduğunu belirterek, “Çalışmaların bitmesiyle tozlu ve çamurlu yollardan kurtularak bordürlü kilitli parke taşından yapılmış yollara kavuşmanın mutluluğunu yasayacağız. Yetkililerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandılar.