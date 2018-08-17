Bıçak bileme ustalarının Kurban Bayramı mesaisi

Van’da bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken, bazıları ise eski bıçaklarını bilemeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını bilemek için bıçakçıların yolunu tutan vatandaşlar, getirdikleri bıçaklarını bileme makinesiyle keskinleştiriliyor. Van halkının diğer işlerde olduğu gibi bıçak bileme işlerini de bayramın son 3 gününe bıraktığını belirten ustalar, bu konuda işlerini son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Yaklaşık 55 yıldır bıçak bileme mesleğini sürdürdüğünü ifade eden bıçak ustası Feyzullah Cengiz, işlerinin daha çok bayramın son günlerinde yoğun olduğunu söyledi. Bileme işinin hakkıyla yapılması gerektiğini dile getiren Cengiz, “Kurban Bayramı’na son 3-4 gün kala yoğunluk başlar. Bugünlerde çok yoğun oluyoruz. Önceki yerimizi değiştirdiğimizden dolayı yoğunluğumuzdan biraz azalma oldu. Fakat müşterimiz özellikle bizi tercih ettiği için arayıp buluyorlar. Bileme işini herkes hakkıyla yapamıyor. Her çark alan bu işe başlıyor. Fakat işi beceremiyorlar. Bıçakları sadece taşa vurup, sonra parlatıp vatandaşa veriyorlar. Ama bizim bilediğimiz bıçaklar kıl dahi kesmiyorsa vermiyoruz. Vatandaşlar bıçak bileme işini son güne bırakıyor. Bu yüzden son günlerde çok yoğun oluyoruz ve bilemede zorlanıyoruz. İşin hakkını veriyoruz. Hakkını verince de çok yorgun oluyoruz. Kazandığımız paranın helal ve haram olduğunu düşünürüz. Bu yüzden en iyi hizmeti vermek için çaba gösteriyoruz” dedi.

İşlerinin eski bayramlardaki gibi yoğun olmadığını ifade eden Cafer Cengiz isimli bıçak ustası ise, “İşlerimiz çok şükür iyi, ama eski bayramlar gibi tadı yok. Her işte olduğu gibi halkımız bıçak bileme işini de son güne bırakıyor. Vatandaşlar bıçaklarını ne kadar erken getirirse onlar için de bizim için de daha rahat olur. Hem bilemede, hem berberde, hem giyim de sona bırakıldığı için ister istemez iyi hizmet verilmiyor. Bu işlerini ne kadar erken yaparlarsa kendileri için daha iyi olur” diye konuştu.