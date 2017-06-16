Bil Koleji Van’da açılıyor

Van’da eğitim anlamında öğrencileri geleceğe hazırlayan Bil Koleji Van Kampusu kurucu üyesi Orhan Hamedoğlu, "Köklü bir geçmişten, aydınlık geleceğe’’ şiarı ile yola çıktıklarını belirterek; "Bil Koleji Van Kampüsü ailesi olarak bizler, toplumsal sorumlulukların bilincinde, çağın değişen dinamiklerine hızla uyum sağlayan, bir vizyonu taşımaktayız. Taşıdığımız bu vizyonla güçlü, dinamik, yenilikçi ve üretken bir yönetim uygulamasını benimseyen ve bilginin egemenliğine inanan bilimsel ve teknik alanlardaki gelişmeleri kucaklayan inovatif bir anlayış ile yola çıktık. Türkiye geneline yayılmış olan Bil Kolejleri her geçen gün başarı grafiğini yükseklere taşıyarak geleceğe emin adımlarla yürümekte. Bil Koleji ailesi demokrasiye inanan felsefesiyle çağdaş, yenilikçi projeleriyle 23. kampüs olarak ilimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bil Kolejlerinin misyon olarak belirlediği gerçeklikten ve insanlardan soyutlamayan sosyal teknoloji ve bilimsel araçlarla; öğrencilerimizin yaşamaya ve yaşatmaya odaklı gelişimleri, 21. yüzyılın temel becerileri ile inovatif düşünme sistemini kazanmaları, bütün dünyayla konuşabilecek dil yeterliliklerine ulaşmaları, yerel ve evrensel değerlerin bütünlüğünü kavramaları, BİL Kolejlerinin varoluş temellerini oluşturmaktadır. BİL Koleji Van Kampüsü ilimizde eğitim ve öğretim alanında yerini almak ve yıllara sari bir kurum olarak varlığını hissettirecektir. Hedefimiz yenilikçi ve profesyonel eğitim kadrosu ile çağımızı yönlendirebilecek başarılı, üretken liderler yetiştirmektir. Sinerjik ekibimiz (Bil Öğretmenleri), yaptığı işten keyif alan, eğlenceli aktivitelerle, mutlu öğrenci, mutlu veli, mutlu Van ve mutlu gelecek için çalışmaktadır” dedi.

Kampüs içerisindeki birimleri de anlatan Hamedoğlu, “İçinde anaokulu, ilkokul ve ortaokulu barındıran 7 bin metrekare kapalı, 4 bin 500 metrekare bahçe (yeşil) alan üzerine kurulan okulumuz, Van’ın en iyi lokasyona sahip nadide eğitim kampüsüdür. Van’ın en merkezi yerinde kurulan yerleşkemiz, sosyal, sportif ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği şekilde tasarlanmıştır. Sınıflarımız 42 metrekare ile 50 metrekare standartlarında her türlü teknik ve teknolojik alt yapıya sahip akıllı sınıflar olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Okulumuzdaki derslikler, uygulama laboratuvarları, atölyeler, uzay gözlemevi, planetaryum (gökevi), yüzme havuzu, kütüphane, kapalı spor salonu ve diğer bütün yaşam alanları; ilimizin deprem kuşağında olması düşünülerek zemin+1 (2 katlı) mimariyle depreme dayanıklı ve inovatif bir yaklaşımla düzenlenmiştir. Okulumuzda kazanacakları bütüncül bakış açısı ve üstün becerilerle, bulunduğu mekân ve zamanda en doğru kararları verebilen lider insanların ana yurdu olmak” emeliyle çıktığımız yolda ilimiz ve ülkemiz için geleceğin liderlerini ve mucitlerini yetiştiriyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.