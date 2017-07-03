Bil Kolejinden istihdama katkı

Bil Koleji ile ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Hemedoğlu; "İlimizde iddialı bir giriş ile eğitim öğretim alanında yerimizi almak ve yıllara sari bir kurum olmak istiyoruz. Biz bunu yapmaya çalışırken yaratıcı ve doğru insanlarla doğru bir çalışmayla fark oluşturmak istiyoruz. Bunu da başarmayı arzuluyoruz. Yaptığı işten keyif alan mutlu kişilerle mutluluk ve gülücükler dağıtmak istiyoruz. Profesyonel ekip ile mesleğine aşık, heyecanını kaybetmemiş, kendini yenileyen, çevresini de bu yönde etkileyen bir kadroyla çalışıyoruz. Öğrencinin ‘ben bu dersi bundan daha iyi anlayamazdım’ diyeceği öğretmenlerle; işini en iyi yapan, takım kaptanlığı yapabilen ve alanında söz sahibi olacak kişilerle çalışıyoruz. Bunun neticesinde mutlu öğrenci, mutlu veli ve mutlu Van’ı hedefliyoruz. Bil Kolejinin kapasitesi, içinde anaokulu, ilkokul, ortaokulu barındıran 7 bin metrekare kapalı, toplam 8 bin 200 metrekare alan üzerine kurulan yerleşkemiz, Van’ın en iyi lokasyona sahip nadide eğitim kampüsüdür. Van’ın en merkezi yerinde kurulan yerleşkemiz; sosyal, sportif ve eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği şekilde tasarlanmıştır. Sınıflarımız 42 metrekare ile 50 metrekare standartlarında, her türlü teknik ve teknolojik altyapıya sahip akıllı sınıflar olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Okulumuzdaki derslikler, uygulama laboratuvarları, atölyeler, uzay gözlemevi, planetaryum (gökevi), yüzme havuzu, kütüphane, kapalı spor salonu ve diğer bütün yaşam alanları; ilimizin deprem kuşağında olması düşünülerek 1+1 mimariyle depreme dayanıklı ve inovatif bir yaklaşımla düzenlenmiştir. 3 yıl içinde toplam 100 personel istihdam ederek Van’daki işsizliğe de kendi payımıza düşen oranda katkı sağlamış olacağız. Oluşacak hizmet üretimi ve diğer etkinliklerle ekonominin canlanmasına da katkıda bulunmuş olacağız" dedi.